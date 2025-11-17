Путин установил новую памятную дату

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий установление в России новой памятной даты — Дня героического штурма и взятия Кенигсберга. Она будет отмечаться 9 апреля. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения коснулись федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Документ вступает в силу с 17 ноября.

Кенигсберг был взят советскими войсками во время Восточно-Прусской операции. Наступление началось 6 апреля 1945 года, а уже 9 апреля руководство гарнизона распорядилось прекратить сопротивление. В плену оказались почти 94 тыс. немецких военнослужащих, при этом в ходе боев погибли, по разным оценкам, от 7 до 7,5 тыс. солдат и офицеров Красной армии.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал учредить новую государственную награду — орден маршала Александра Василевского. По его мнению, данная инициатива направлена на увековечение памяти выдающегося полководца, чье имя неразрывно связано с ключевыми победами в ВОВ и разгромом Квантунской армии в августе 1945 года.