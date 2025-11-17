Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 15:05

Путин установил новую памятную дату

Путин утвердил День героического штурма и взятия Кенигсберга

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий установление в России новой памятной даты — Дня героического штурма и взятия Кенигсберга. Она будет отмечаться 9 апреля. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения коснулись федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Документ вступает в силу с 17 ноября.

Кенигсберг был взят советскими войсками во время Восточно-Прусской операции. Наступление началось 6 апреля 1945 года, а уже 9 апреля руководство гарнизона распорядилось прекратить сопротивление. В плену оказались почти 94 тыс. немецких военнослужащих, при этом в ходе боев погибли, по разным оценкам, от 7 до 7,5 тыс. солдат и офицеров Красной армии.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал учредить новую государственную награду — орден маршала Александра Василевского. По его мнению, данная инициатива направлена на увековечение памяти выдающегося полководца, чье имя неразрывно связано с ключевыми победами в ВОВ и разгромом Квантунской армии в августе 1945 года.

Владимир Путин
памятные даты
праздники
указы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдовец Гурченко погряз в долгах и лишился жилья после смерти жены
Охранники хотели получить премию при помощи взрывчатки
Водитель погиб в ДТП с погрузчиком под Петербургом
Развод на миллионы: как Самойлова зарабатывает после ухода Джигана
Суд вынес приговор экс-замгубернатору Ростовской области
Умерла звезда сериала «Анатомия страсти»
Стало известно о возвращении одной из лучших российских лыжниц
Россиян предупредили об опасности сотовой связи для беременных
Самолет экстренно сел после слов пассажира о бомбе в багаже жены
На Кубани родились два клонированных теленка
Су-57Э произвел фурор в Дубае: летная программа, экспорт, реакция Запада
Психолог оценила шансы на спасение брака Джигана и Самойловой
Путин расширил список заслуженных артистов РФ
Избежит наказания? Что грозит матери — расчленителю сына в Москве: детали
Теплый салат «Одна дома»: быстро, вкусно и сытно. Готово за 20 минут!
Эксперт назвал способ увеличить будущую пенсию более чем в два раза
«Добрый мальчик, верил в чудо»: что известно о семье расчлененного ребенка
Петли и двойки: как найти зайца по свежему снегу — тропление по первопутку
Бывшего премьера России признали террористом и экстремистом
Путин присвоил четырем многодетным матерям высшее государственное звание
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.