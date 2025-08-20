Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Общественники призвали Путина учредить орден в честь одного маршала

Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал президента РФ Владимира Путина учредить новую государственную награду — орден маршала Александра Василевского. В беседе с NEWS.ru он заявил, что данная инициатива направлена на увековечение памяти выдающегося полководца, чье имя неразрывно связано с ключевыми победами в Великой Отечественной войне. По его словам, учреждение ордена рассматривается как важный шаг для укрепления патриотизма и исторической преемственности поколений.

Движение «Ветераны России» совместно с рабочей группой ветеранского сообщества и творческих союзов обратилось к президенту РФ с предложением об утверждении новой государственной награды — ордена маршала Александра Василевского. Инициатива направлена на увековечение памяти выдающегося полководца, имя которого связано с крупнейшими победами в ВОВ и разгромом Квантунской армии в августе 1945 года. Учреждение ордена маршала Василевского станет достойным вкладом в сохранение исторической памяти, укрепление преемственности поколений и воспитание молодежи в духе патриотизма, — пояснил Резяпов.

Он подчеркнул, что Василевский — один из самых прославленных полководцев России, не потерпевший ни одного поражения. По словам руководителя движения, имя маршала вписано в историю рядом с прославленными русскими полководцами — Александром Суворовым, Михаилом Кутузовым и Георгием Жуковым.

Александр Михайлович Василевский — один из самых прославленных полководцев России, не потерпевший ни одного поражения. Его имя навсегда вписано в историю рядом с полководцами Суворовым, Кутузовым, Жуковым. Под его руководством Красная армия одержала победу в Сталинградской и Курской битвах, при освобождении Крыма, Белоруссии, Прибалтики и Кенигсберга. Именно маршал Василевский возглавил Маньчжурскую операцию, завершившую Вторую мировую войну, — резюмировал Резяпов.

Ранее сообщалось, что внук Алексея Береста, участника штурма Рейхстага в 1945 году, получил высшую государственную награду — медаль «Золотая Звезда» Героя России. Церемония вручения состоялась с участием помощника президента России Владимира Мединского, который передал награду потомку легендарного воина.

