Общественники призвали Путина учредить орден в честь одного маршала

Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал президента РФ Владимира Путина учредить новую государственную награду — орден маршала Александра Василевского. В беседе с NEWS.ru он заявил, что данная инициатива направлена на увековечение памяти выдающегося полководца, чье имя неразрывно связано с ключевыми победами в Великой Отечественной войне. По его словам, учреждение ордена рассматривается как важный шаг для укрепления патриотизма и исторической преемственности поколений.

Он подчеркнул, что Василевский — один из самых прославленных полководцев России, не потерпевший ни одного поражения. По словам руководителя движения, имя маршала вписано в историю рядом с прославленными русскими полководцами — Александром Суворовым, Михаилом Кутузовым и Георгием Жуковым.

