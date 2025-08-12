Внук участника штурма Рейхстага получил «Золотую Звезду» из рук Мединского

Внук Алексея Береста, участника штурма Рейхстага в 1945 году, получил высшую государственную награду — медаль «Золотая Звезда» Героя России, передает ТАСС. Церемония вручения состоялась с участием помощника президента России Владимира Мединского, который передал награду потомку легендарного воина.

17 июля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении Алексею Прокофьевичу Бересту звания Героя Российской Федерации. В мае 1945 года Берест участвовал в водружении знамени Победы над Рейхстагом, однако его подвиг долгое время оставался не признанным. Память героя будет увековечена в Музее Победы на Поклонной горе.

Мне выпала огромная честь передать Золотую Звезду России внуку Алексея Береста и его супруге. Берест прожил простую жизнь советского человека. Слава Богу, в нашей истории всегда были, есть и будут герои, которых не надо выдумывать сценаристам и писателям. Которые своей жизнью дают образец простой, настоящей, героической жизни, — сказал Мединский.

Ранее Путин посмертно удостоил генерал-майора Михаила Гудкова второй медали «Золотая Звезда» за проявленный героизм в ходе специальной военной операции. Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по береговым и сухопутным войскам погиб в зоне боевых действий.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов провел церемонию вручения медалей «Золотая Звезда» военнослужащим, отличившимся в ходе СВО. Глава оборонного ведомства лично поздравил бойцов с получением высших государственных наград, выразив благодарность за образцовое выполнение боевых задач.