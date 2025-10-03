Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 17:37

Дана Борисова поделилась подробностями о своих новых отношениях

Дана Борисова призналась, что впервые ощутила мужскую поддержку в отношениях

Телеведущая Дана Борисова в беседе с Общественной Службой Новостей призналась, что в новых отношениях впервые ощутила мужскую поддержку и заботу. Избранником знаменитости стал 45-летний бизнесмен.

У нас нестандартные отношения, которые больше напоминают гостевой брак. Меня все время мужики использовали. Я была для всех кормилицей, мамкой, а теперь я наконец-то ощутила, каково это — быть женщиной, — поделилась Борисова.

Она отметила, что очень ценит личное пространство. По признанию телеведущей, ей тяжело постоянно находиться с кем-то на протяжении долгого времени. Звезда также добавила, что пока не задумывается о свадьбе.

Борисова ранее похвалила дочь Полину за преобразования во внешности. Знаменитость также заявила критикам пластики, что их не касаются операции молодой девушки.

знаменитости
взаимоотношения
телеведущие
шоу-бизнес
