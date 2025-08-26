«Пока живы»: Борисова дала жесткий отпор критикам ее дочери

Российская телеведущая Дана Борисова похвалила дочь Полину за преобразования во внешности, передает Общественная Служба Новостей. Знаменитость также заявила критикам пластики, что их не касаются операции молодой девушки.

Хочется раз и навсегда всех успокоить: каждый волен сам решать, что ему делать со своим телом <…>. Мне кажется, что мы на достигнутом не остановимся и продолжим улучшать себя, пока живы, — заявила Борисова.

Она также рассказала, что согласилась оплатить пластику груди дочери только на ее совершеннолетие. Телеведущая добавила, что еще не решила, на какую процедуру она в следующий раз отправится с Полиной.

Ранее заслуженный врач РФ Андрей Осипов заявил, что 17-летняя дочь Борисовой еще не раз прибегнет к пластическим операциям после уже проведенных. По его словам, как правило, в таком юном возрасте пластические операции показаны людям при дефектах, полученных в результате травм. В случае с дочерью Борисовой это, вероятнее всего, просто «капризы молодой девушки», заключил эксперт.