День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 17:19

«Пока живы»: Борисова дала жесткий отпор критикам ее дочери

Борисова поддержала преображение дочери с помощью пластики

Дана Борисова Дана Борисова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российская телеведущая Дана Борисова похвалила дочь Полину за преобразования во внешности, передает Общественная Служба Новостей. Знаменитость также заявила критикам пластики, что их не касаются операции молодой девушки.

Хочется раз и навсегда всех успокоить: каждый волен сам решать, что ему делать со своим телом <…>. Мне кажется, что мы на достигнутом не остановимся и продолжим улучшать себя, пока живы, — заявила Борисова.

Она также рассказала, что согласилась оплатить пластику груди дочери только на ее совершеннолетие. Телеведущая добавила, что еще не решила, на какую процедуру она в следующий раз отправится с Полиной.

Ранее заслуженный врач РФ Андрей Осипов заявил, что 17-летняя дочь Борисовой еще не раз прибегнет к пластическим операциям после уже проведенных. По его словам, как правило, в таком юном возрасте пластические операции показаны людям при дефектах, полученных в результате травм. В случае с дочерью Борисовой это, вероятнее всего, просто «капризы молодой девушки», заключил эксперт.

Дана Борисова
пластические операции
дети
критики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появились новые кадры с альпинисткой Наговицыной
«Низкопробная манипуляция»: в Госдуме ответили на угрозы Мерца
Командиры ВСУ помогают криминалу обворовывать своих бойцов
Беременность, роды, кормление грудью: советы от гинеколога Радзинского
Путин выразил соболезнования семье режиссера Ускова
Раскрыто, сколько человек остаются в больницах после ЧП в Рязанской области
В России создали чудо-пластырь, ускоряющий заживление ран
Обнаженка, скандал в самолете, алкоголизм: последние новости Волочковой
Финансист с дикпиками: поволжец домогался 10-летней девочки в Сети
Риелтор ответил, как повлияет на граждан пересмотр цены ипотечных квартир
Неизвестные похитили бронзовые очки с бюста Ганди в Берлине
Студенты устроили мордобой на лекции об ответственности за насилие
«Пятёрочка» увеличила продажи товаров своих брендов на 12%
Российский ответ системе связи Маска представили в Казани
Венесуэла стягивает войска к границе на фоне угрозы вторжения США
«Изменит мир»: глава РФПИ высоко оценил значение диалога России и США
Начальник сломал нос сотруднику, который захотел уволиться
Легендарная российская ракетно-космическая компания может закрыться
Добавили к сроку: педофил не смог уйти на СВО с помощью взятки
Более двух тысяч заявок подано на премию «За верность науке»
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.