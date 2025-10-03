Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 17:26

Работодателям напомнили об ответственности за задержку зарплат

Адвокат Айвар: задержка зарплаты грозит работодателю штрафами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случае задержки зарплат сотрудникам работодателю могут грозить штрафы, предупредила доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар. В беседе с Pravda.ru эксперт подчеркнула, что сотрудник вправе подать жалобу в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

Закон предусматривает, что при задержке выплаты работник может сразу подать жалобу трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Работодатель обязан выплатить не только саму задолженность, но и проценты за каждый день просрочки — минимум 1/150 ключевой ставки ЦБ от суммы долга. Например, при долге в 50 тысяч рублей и задержке на месяц компенсация составит около тысячи рублей, — пояснила адвокат.

Айвар обратила внимание, что есть и более суровое наказание. В случае, если работодатель задерживает выплаты более двух месяцев, его ждет уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Она добавила, что за любые нарушения сроков выплаты предусмотрена административная ответственность, в том числе штрафы до 100 тысяч рублей для юрлиц.

Депутат Сергей Гаврилов ранее предупредил, что коммерческие организации обязаны индексировать зарплату сотрудников, как и организации бюджетной сферы. По его словам, заменить регулярное повышение зарплаты разовыми премиями нельзя.

работодатели
зарплаты
штрафы
Россия
