В Госдуме объяснили, может ли работодатель не индексировать зарплату

В Госдуме объяснили, может ли работодатель не индексировать зарплату Депутат Гаврилов напомнил, что работодатели обязаны индексировать зарплату

Коммерческие организации обязаны индексировать зарплату сотрудников, как и организации бюджетной сферы, напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, которые приводит ТАСС, заменить регулярное повышение зарплаты разовыми премиями нельзя.

Суды неоднократно указывали, что подобный подход не может считаться выполнением обязанности: премия носит поощрительный характер и зависит от усмотрения руководства, а индексация должна обеспечивать сохранение покупательной способности зарплаты, — отметил Гаврилов.

Работникам, чьи доходы не пересматривались уже несколько лет, следует обратиться к внутренним документам организации. Депутат посоветовал узнать, установлен ли коэффициент пересмотра зарплаты. Если обращение к руководству не изменило ситуацию, сотрудник вправе пожаловаться в Государственную инспекцию труда и затем в суд.

