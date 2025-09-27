Одна известная узбекская компания месяцами задерживает зарплаты россиянам

Около 50 российских сотрудников заявили, что узбекская компания Air Samarkand не выплачивала им зарплату на протяжении трех месяцев, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам работников, задержки начались с начала лета. Кроме того, персоналу перестали выдавать деньги даже на питание, а выплаты на аренду жилья также были приостановлены.

Сотрудники отметили, что весной уже возникали подобные проблемы, но тогда вопрос удалось урегулировать. По их словам, некоторые руководители компании общались грубо, а представители Air Samarkand признали задержки, перекладывая ответственность на заказчиков.

