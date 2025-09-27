Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 15:34

Одна известная узбекская компания месяцами задерживает зарплаты россиянам

SHOT: около 50 россиян заявили о невыплате зарплаты компанией Air Samarkand

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 50 российских сотрудников заявили, что узбекская компания Air Samarkand не выплачивала им зарплату на протяжении трех месяцев, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам работников, задержки начались с начала лета. Кроме того, персоналу перестали выдавать деньги даже на питание, а выплаты на аренду жилья также были приостановлены.

Сотрудники отметили, что весной уже возникали подобные проблемы, но тогда вопрос удалось урегулировать. По их словам, некоторые руководители компании общались грубо, а представители Air Samarkand признали задержки, перекладывая ответственность на заказчиков.

Ранее россиян, летевших по маршруту Гуанчжоу — Ухань — Москва авиакомпанией China Southern, во время остановки в Ухани вывели из самолета и заставили заново пройти регистрацию и таможенный контроль. На все процедуры и ожидание вылета им пришлось потратить около двух часов.

Кроме того, авиакомпания Emirates с 1 октября запретит использование пауэрбанков на борту, чтобы снизить риски, связанные с литиевыми батареями. Поврежденные или перезаряженные аккумуляторы могут вызвать пожар или взрыв во время полета.

Узбекистан
россияне
авиакомпании
зарплаты
