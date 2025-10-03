«Ушла целая эпоха»: звезда «Ворониных» о смерти актрисы Гуляевой

Актер театра и кино, звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников рассказал, что народная артистка России и старейшина Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Нина Гуляева часто давала ему профессиональные советы. В беседе с NEWS.ru артист уточнил, что несмотря на отсутствие совместной работы на сцене или съемочной площадке, ему довелось близко общаться с Гуляевой в жизни.

Очень печально, что ушла еще одна замечательная актриса, целая эпоха, Нина Ивановна Гуляева. Она сыграла огромное количество ролей. На сцене мне не довелось с ней поработать, но в жизни мы общались очень приветливо и дружески. Я частенько получал от нее профессиональные советы. Замечательный человек, замечательная актриса. Очень печальное известие. Мои соболезнования родным и близким, — высказался Дужников.

Ранее в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова сообщили, что Гуляева ушла из жизни на 95-м году жизни. Представители театра выразили соболезнования супругу актрисы Вячеславу Невинному, а также всем близким народной артистки РФ.