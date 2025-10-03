В Госдуме ответили на обвинения Британии в глушении спутников

В Госдуме ответили на обвинения Британии в глушении спутников Депутат Колесник: России нет смысла глушить британские спутники

России нет смысла глушить британские спутники, страна сосредоточена на других задачах, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с Pravda.ru парламентарий подчеркнул, что приоритетная цель РФ — не допустить поставку британских ракет Storm Shadow в зону специальной военной операции.

Глушить британские спутники нам незачем. Для России важнее сосредоточиться на том, чтобы исключить удары ракет Storm Shadow по нашим войскам, — пояснил депутат.

Парламентарий уточнил, что сейчас важно свести к нулю поставку этих ракет в зоне боевых действий. Он добавил, то на Западе продолжают придумывать конспирологические теории, в то время как Россия сосредоточена на практических мерах по нейтрализации логистики поставок.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили рассказал, что совместно изготовленные британско-украинские беспилотники будут интегрированы в общеевропейский проект создания «стены дронов». Это делается для укрепления противовоздушной обороны стран НАТО, отметил он.