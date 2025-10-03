Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 17:29

«Не поверите»: в Раде удивились неожиданному решению Зеленского

Депутат Железняк заявил, что Зеленский встречается с партией второй раз за месяц

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский снова потребовал провести встречу со своей партией «Слуга народа», написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Он обратил внимание, что глава государства делает это уже второй раз за месяц. По словам депутата, такого прежде еще не было.

Не поверите, но «Слуг» снова собирают на встречу с президентом. И это впервые, когда не они вымаливают провести встречу, а сам Зеленский требует ее провести, — заявил Железняк.

Он также отметил, что дату проведения встречи пока не определили. Как полагает сам Железняк, она может состояться до 9 октября. Именно тогда депутаты Рады соберутся на заседание.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив выразил мнение, что мэр Киева Виталий Кличко целенаправленно избегает собраний, организованных главой городской военной администрации украинской столицы Тимуром Ткаченко. По его словам, политические оппоненты градоначальника неоднократно пытались сформировать пул из депутатов для перераспределения влияния в Киевсовете.

