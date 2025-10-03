«Не поверите»: в Раде удивились неожиданному решению Зеленского Депутат Железняк заявил, что Зеленский встречается с партией второй раз за месяц

Президент Украины Владимир Зеленский снова потребовал провести встречу со своей партией «Слуга народа», написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Он обратил внимание, что глава государства делает это уже второй раз за месяц. По словам депутата, такого прежде еще не было.

Не поверите, но «Слуг» снова собирают на встречу с президентом. И это впервые, когда не они вымаливают провести встречу, а сам Зеленский требует ее провести, — заявил Железняк.

Он также отметил, что дату проведения встречи пока не определили. Как полагает сам Железняк, она может состояться до 9 октября. Именно тогда депутаты Рады соберутся на заседание.

