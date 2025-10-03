Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 13:58

Санду получила от Макрона «самый дорогой подарок»

Майя Санду Майя Санду Фото: Oliver Langel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду по случаю Дня независимости получила от французского коллеги Эммануэля Макрона подарок в виде ручки-роллера, покрытой золотом, сообщает портал Newsmaker.md со ссылкой на администрацию главы государства. Уточняется, что стоимость такой ручки составила порядка $600 (48 тысяч рублей). Таким образом подарок Макрона оказался самым дорогим из всех, которые получила Санду.

Самым дорогим подарком оказалась ручка-роллер, покрытая золотом. Ее стоимость оценивается в 9950 леев. Президент Франции Эммануэль Макрон вручил этот подарок Санду во время визита в Кишинев по случаю Дня независимости, — говорится в материале.

Ранее Санду заявила о необходимости найти решение для мирного вывода российских военнослужащих с территории Приднестровья. Она призналась, что у Кишинева разработан экономический план, направленный на реинтеграцию региона.

Комментируя слова Санду, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о позиции президента Молдавии. При этом политолог Андрей Кошкин убежден, что Санду собирается присоединить Приднестровье военным путем.

