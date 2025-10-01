Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду намерена военным путем присоединить Приднестровье, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, таким образом она стремится укрепить свой публичный имидж.

Давайте посмотрим, как прошли выборы в Молдавии. Оказалось, что народ возмущен конкретно нынешним руководством, конкретно Майей Санду. Исходя из этих позиций, сегодня Санду, которая смотрит полностью в сторону Запада, начинает осуществлять информационно-пропагандистский контур с целью обвинения России. А именно, им надо, чтобы Россия вывела войска из Приднестровья. И ей же стыдно признать, что она не умеет управлять страной. И говорит: «Нет, мы живем так хорошо, что сейчас заставим жителей Приднестровья прибежать к нам». Так что это всего-навсего пиар-кампания, которую начинает проводить Санду. На самом же деле не исключаю, что в дальнейшем они захотят прибегнуть к силовым действиям на территории Приднестровья, — отметил Кошкин.

Он подчеркнул, что, согласно данным Службы внешней разведки РФ, глава Молдавии планирует переброску войск на территорию Румынии с последующим их перемещением в Одесскую область. Также, по его словам, отмечается передислокация украинских войск в этот регион. Политолог пояснил, что все эти действия осуществляются с целью «мирной реинтеграции» Приднестровья, как этот процесс называет сама Санду.

Ранее Санду заявила о необходимости поиска мирного пути для вывода российских военных из Приднестровья. Она также сообщила, что у Кишинева есть разработанный экономический план, направленный на интеграцию региона в состав страны.