Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 16:27

Появились подробности о «поясе крепостей» Украины для сдерживания России

Военэксперт Кнутов назвал Славянско-Краматорскую агломерацию целой крепостью ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Славянско-Краматорская агломерация представляет собой мощнейший укрепрайон, целую крепость в системе обороны Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, эта линия обороны, протяженностью около 50 километров, насыщена инженерными заграждениями и долговременными огневыми точками.

Славянско-Краматорскую агломерацию называют главной башней или главной частью восточного вала, целой крепостью. Протяженность укреплений ВСУ там, с точки зрения продвижения наших войск с востока, составляет примерно 50 км. Это мощнейшая линия обороны с большим количеством опорных пунктов и долговременных огневых точек, причем из бетона. Есть места, которые практически с помощью обычной артиллерии взять невозможно. Большое количество зубьев дракона, мин, колючей проволоки, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что ключевым элементом обороны данного участка стала глубоко эшелонированная система противодействия с использованием беспилотников. По его словам, украинская сторона создала «килл-зону», которую контролируют операторы дронов различного радиуса действия.

Самое главное в обороне крепости ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации — это беспилотники. Так называемая килл-зона, которую на Украине пытаются держать дроноводы. Она составляет от пяти до 50 км. Первая группа дроноводов — до пяти км, вторая — от пяти до 10 км, третья — от 10 до 15 км, четвертая — от 15 до 20 км, и последняя группа наиболее подготовленных операторов — от 20 до 50 км. Поэтому брать эту укрепленную конгломерацию в лоб практически невозможно. Любое продвижение будет пресекаться либо БПЛА, либо артилерией, что может привести к очень большим потерям, — резюмировал Кнутов.

Ранее журналист The Wall Street Journal Джиллиан Кэй Мелкиор заявила, что ВСУ создали 50-километровую линию укреплений в подконтрольной части ДНР. Она пояснила, что фортификационные сооружения называют «поясом крепостей», возведенным для сдерживания российской армии.

СВО
ВСУ
дроны
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
