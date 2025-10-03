Россиянин погиб на одном из популярных курортов Азии Генконсульство РФ: россиянин погиб во время купания в море в провинции Пхукет

Россиянин погиб во время купания в Андаманском море в тайской провинции Пхукет, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в азиатской стране. Сотрудники диппредставительства отметили, что находятся в контакте с родственниками мужчины, турагентством и страховой компанией.

Подтверждаем смерть россиянина 1977 года рождения в результате утопления, — говорится в сообщении.

Ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин заявил, что неизвестные вывезли гражданку России обманным путем в Мьянму с территории Таиланда. По его информации, женщину могли принудить работать в мошеннических кол-центрах. Томихин добавил, что посольство поддерживает контакт с дипмиссией Мьянмы в Бангкоке и тайской полицией.

До этого российскую туристку Эрику Владыко, оставившую четырехлетнюю дочь одну в отеле и исчезнувшую с европейцем в Таиланде, нашли в дешевом хостеле Бангкока. В посольстве подтвердили, что с ней установлена связь и ей готовы оказать помощь. По данным дипломатов, сведения о россиянке поступили от работников хостела.