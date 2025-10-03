Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 10:35

В Омске загорелся завод по производству похоронной атрибутики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске загорелся завод по производству похоронной атрибутики, сообщает РЕН ТВ. Возгорание произошло в здании на улице Карбышева.

Площадь возгорания составила 2,8 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работают 30 специалистов, задействовано девять единиц техники.

Ранее стало известно, что во Владивостоке на улице Батарейной произошло возгорание в здании кафе. Спустя четыре минуты после поступления сигнала на месте происшествия уже работали пожарные подразделения МЧС России. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 150 квадратных метров. К моменту прибытия первых расчетов помещение кафе было полностью охвачено открытым пламенем.

До этого на улице Генерала Дорохова в Москве произошло возгорание в недостроенном жилом комплексе Nova. На месте происшествия также заметен черный столб дыма. Сотрудники МЧС уже прибыли на место инцидента.

В Саратовской области в селе Сырт-Смоленка Федоровского района произошел пожар в частном доме. В результате возгорания погибла 68-летняя женщина. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Для ликвидации огня задействовали два пожарных расчета.

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
