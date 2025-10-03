Обвиняемого в хищениях главу строительной компании этапируют в Курск Обвиняемого в хищениях на фортификациях Синьговского этапируют в Курск

Глава строительной компании «Сиэми» Виталий Синьговский будет этапирован в Курск, где над ним пройдет суд, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Курской области. Он обвиняется в хищении и растрате при строительстве фортификационных сооружений на территории региона.

Главу строительной компании ООО «Сиэми» Виталия Синьговского, обвиняемого в растрате бюджетных средств, выданных на строительство фортификационных сооружений в Курской области, этапируют в Курск для участия в судебном заседании, назначенном на 14 октября, — говорится в сообщении.

Синьговского и директора «ТД Курск» Дениса Федорова этапировали в Москву из Курска в рамках дела о хищении в июле этого года. Тогда Мещанский суд столицы продлил обоим фигурантам срок ареста.

