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10 июля 2025 в 13:29

Фигурантов дела о хищениях в Курской области этапировали в Москву

Фигурантов дела экс-губернатора Курской области Смирнова этапировали в Москву

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главу компании ООО «СИЭМИ» Виталия Синьговского и директора «ТД Курск» Дениса Федорова этапировали в Москву из курского СИЗО в рамках дела о хищении выделенных на возведение фортификационных сооружений средств, сообщает ТАСС. Мещанский суд столицы продлил обоим фигурантам срок ареста.

Ходатайство органа предварительного следствия удовлетворить, продлить Синьговскому, Федорову меру пресечения в виде содержания под стражей, — говорится в постановлении суда.

Федоров арестован в конце января. Его обвиняют в хищениях как минимум 43,5 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений. Синьговский обвиняется в хищении 51,6 млн рублей. В обоих случаях средства были украдены при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Ранее стало известно, что бывший глава Курской области обвиняется в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Позже выяснилось, что в отношении экс-чиновника возбуждено еще одно уголовное дело — о растрате бюджетных средств по госконтракту на возведение пары взводных опорных пунктов для погранслужбы.

Курская область
Алексей Смирнов
хищения
суды
этапирование
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