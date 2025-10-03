У границ России появился военный штаб НАТО

У границы Финляндии с Россией появился штаб сухопутных войск НАТО, заявил министр обороны европейской страны Антти Хяккянен. По его словам, которые приводит сайт военного ведомства, объект открыли в городе Миккели, который располагается в 300 км от Санкт-Петербурга.

Сейчас <…> мы открываем штаб в Финляндии, — сказал Хяккянен.

Министр отметил, что цель открыть такую базу Финляндия поставила еще в 2023 году, сразу после присоединения к Альянсу. Он считает, что штаб укрепит безопасность республики. Хяккянен также сообщил, что сейчас на объекте работают 10 человек, в перспективе там разместят 50 военных.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО является глупостью. Глава государства напомнил, что у Москвы никогда не было со Стокгольмом и Хельсинки никаких проблем. Он добавил, что решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО вынудит Россию принять симметричные ответные меры.

До этого Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию направить Украине €130 млрд. Там отметили, что деньги для Киева нужно выделить в основном за счет замороженных российских активов.