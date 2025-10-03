В Красноярском крае возбуждено дело после крушения Ан-2

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. По предварительным данным, авиаинцидент произошел 3 октября около 17:40 (12:40 мск), на борту находились два члена экипажа.

Следователем Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что легкий многоцелевой самолет Ан-2 потерпел крушение в Ермаковском районе Красноярского края. Борт упал недалеко от одной из воинских частей. Погиб один человек. На место трагедии уже прибыла бригада спасателей.

До этого бизнес-джет Learjet 55 потерпел крушение при взлете в аэропорту Каракаса. На борту находились два человека: они выжили, их госпитализировали с травмами. Предварительными причинами инцидента назвали лопнувшее колесо и сильный ветер.