03 октября 2025 в 15:30

«Все удивлены»: критик об уходе Герасимова из Театра на Малой Ордынке

Критик Райкина: уход Евгения Герасимова из театра на Малой Ордынке неожиданный

Евгений Герасимов Евгений Герасимов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В театральном мире все удивлены уходом Евгения Герасимова с поста руководителя Театра на Малой Ордынке, сказала NEWS.ru критик Марина Райкина. По ее словам, он очень много сделал для бывшего Театра Луны, вытащил его небытия.

Удивлены, это мягко сказано, потому что Евгений Владимирович сам по себе человек очень влиятельный, с очень серьезным опытом, он депутат и возглавлял комиссию по культуре Мосгордумы. Человек, обросший связями, активный. Он из небытия просто достал этот театр, там закипела жизнь, туда пришли зрители, пошли постановки, стало оформляться лицо художественное лицо театра, — сказала Райкина.

Эксперт добавила, что уход Герасимова из театра на Малый Ордынке не выглядит трагично лишь по той причине, что у него остается другой театр Сатиры, слитый с «Прогресс сценой Армена Джигарханяна», и он сможет применить весь свой опыт там. Райкина рассказала, что коллектив Театра на Малой Ордынке сейчас сильно волнуется по поводу перемен.

Я общалась с людьми из театра, там все вибрируют, хотят понять: оставят их, не оставят, продлят контракт, не продлят, снимут спектакли или нет и так далее, — сказала Райкина.

Ранее стал известно, что режиссер Эдуард Бояков стал новым художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин. По его словам, такое кадровое решение было принято в рамках реализации стратегии по развитию театральной сферы. Евгений Герасимов, ранее возглавлявший Театр на Малой Ордынке, сосредоточиться на Театре Сатиры.

