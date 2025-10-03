Хованский продал мем-квартиру с огромным дисконтом

Блогер Юрий Хованский продал свою известную трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге за 30 млн рублей, что на 15 млн дешевле первоначальной стоимости, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Объект в Выборгском районе, выставленный на продажу в 2021 году за 45 млн рублей, находился в реализации несколько лет, при этом стоимость постоянно снижалась.

В течение этого периода владелец пытался привлечь покупателей, демонстрируя преимущества жилья, включая джакузи и звукозаписывающую студию. Сделка была заключена в сентябре текущего года с использованием ипотечного кредитования.

Ранее стало известно, что находящийся в международном розыске российский блогер Гусейн Гасанов лишился своего последнего бизнеса в России. Согласно данным канала, Федеральная налоговая служба ликвидировала компанию «Банда Фудс», созданную в 2023 году. Ресторанный проект Гасанова оказался убыточным. Поставщики обратились в суд, который обязал блогера погасить задолженность, однако взыскание суммы около 800 тыс. рублей невозможно, поскольку блогер покинул территорию России.