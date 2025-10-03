Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 15:14

Министр культуры Литвы ушел в отставку после вопроса о Крыме

Министр культуры Литвы Адомавичюс подал в отставку после вопроса о Крыме

Игнотас Адомавичюс Игнотас Адомавичюс Фото: Социальные сети

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс подал в отставку, передает портал LRT. Поводом стал отказ ответить на вопрос о принадлежности Крыма в интервью местному изданию. На отставке настояла премьер-министр Инга Ругинене.

Министр культуры Игнотас Адомавичюс в пятницу объявил, что уходит в отставку. Министр <…> не смог сразу ответить на вопрос о том, кому принадлежит Крым, и обвинил журналистку в провокации, — сказано в материале.

Адомавичюс объяснил решение «сильным давлением», отметив, что ему и семье «небезопасно находиться на улице». Его назначили на должность министра культуры 25 сентября.

Я хочу, чтобы мы познакомились, раскрыли, избавились от мусора, то есть мусора травли, мусора ругани, мусора тех образов, которые не очень приятны как в моем случае, так и в восприятии ситуации другими людьми, той, которую мне пришлось пережить, — отметил Адомавичюс.

Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что новые регионы России никогда не принадлежали Украине по праву, поэтому она не вернет их. Он назвал страну «несостоявшимся государством», утратившим легитимность.

