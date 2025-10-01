«Что хотим, то и делаем»: военэксперт о возмущении НАТО из-за огромной РЛС

Гигантская радиолокационная станция, которую Россия возводит в Калининградской области, призвана защитить страну от вероятных атак Запада, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, действия НАТО в непосредственной близости от российских рубежей носят откровенно провокационный характер. Военэксперт подчеркнул, что поляки и литовцы намерены блокировать самый большой по площади российский эксклав.

Россия строит в Калининградской области РЛС. Это наше дело, что мы там строим [для защиты от стран Запада]. НАТО постоянно угрожает этому региону: поляки и литовцы собираются блокировать область. Это все-таки выход к морю. Они же не дети в песочнице — надо смотреть, что они думают и делают, чтобы отразить удар. На Западе решили построить стену из дронов. Они проводят учения в Финском заливе, рядом с Санкт-Петербургом, создали целое командование, постоянно действующее на Балтике. [Калининград] — это наша территория, мы что хотим, то там и делаем. Поляки разворачивают дивизии, заборы поставили вдоль и поперек. Получается, что они могут все, что угодно, а мы ничего не можем на своей территории, — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что гигантская радиолокационная станция, которую Россия строит в Калининградской области, вызывает беспокойство в Североатлантическом альянсе. По словам западных аналитиков, благодаря этой РЛС у российской стороны появились расширенные возможности наблюдения в Балтийском регионе, что укрепляет ее стратегический потенциал.