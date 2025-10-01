Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 15:40

«Что хотим, то и делаем»: военэксперт о возмущении НАТО из-за огромной РЛС

Военэксперт Дандыкин: большая РЛС призвана защитить РФ от вероятных атак Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гигантская радиолокационная станция, которую Россия возводит в Калининградской области, призвана защитить страну от вероятных атак Запада, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, действия НАТО в непосредственной близости от российских рубежей носят откровенно провокационный характер. Военэксперт подчеркнул, что поляки и литовцы намерены блокировать самый большой по площади российский эксклав.

Россия строит в Калининградской области РЛС. Это наше дело, что мы там строим [для защиты от стран Запада]. НАТО постоянно угрожает этому региону: поляки и литовцы собираются блокировать область. Это все-таки выход к морю. Они же не дети в песочнице — надо смотреть, что они думают и делают, чтобы отразить удар. На Западе решили построить стену из дронов. Они проводят учения в Финском заливе, рядом с Санкт-Петербургом, создали целое командование, постоянно действующее на Балтике. [Калининград] — это наша территория, мы что хотим, то там и делаем. Поляки разворачивают дивизии, заборы поставили вдоль и поперек. Получается, что они могут все, что угодно, а мы ничего не можем на своей территории, — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что гигантская радиолокационная станция, которую Россия строит в Калининградской области, вызывает беспокойство в Североатлантическом альянсе. По словам западных аналитиков, благодаря этой РЛС у российской стороны появились расширенные возможности наблюдения в Балтийском регионе, что укрепляет ее стратегический потенциал.

Польша
Литва
Калининградская область
Россия
НАТО
Запад
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.