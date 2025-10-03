Политолог указал на главные различия между выступлениями Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», говоря о многополярном мире, продемонстрировал более высокую интеллектуальную форму, чем его американский коллега Дональд Трамп, заявил политолог Павел Фельдман. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что российский лидер показал абсолютно иной уровень дискуссии, общаясь с представителями мировой политологической элиты.

Один человек эмоционирует, обращается к не очень квалифицированной внутренней аудитории, говорит в основном шутки-прибаутки, а через несколько дней президент России на высочайшем интеллектуальном уровне, общаясь с представителями мировой политологической элиты, задает совершенно другую планку дискуссии. Это не могло не обратить на себя внимание — и стиль, и интеллектуальная форма двух президентов кардинальным образом разнятся, — подчеркнул он.

Ранее политолог Дмитрий Матюшенков заявил, что Путин во время выступления сформулировал складывающуюся альтернативную модель мироустройства. По его словам, российский лидер в своей речи позиционировал свою страну как активного участника многополярного мира.