Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 16:23

Политолог указал на главные различия между выступлениями Путина и Трампа

Политолог Фельдман: интеллектуальные формы Путина и Трампа серьезно отличаются

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», говоря о многополярном мире, продемонстрировал более высокую интеллектуальную форму, чем его американский коллега Дональд Трамп, заявил политолог Павел Фельдман. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что российский лидер показал абсолютно иной уровень дискуссии, общаясь с представителями мировой политологической элиты.

Один человек эмоционирует, обращается к не очень квалифицированной внутренней аудитории, говорит в основном шутки-прибаутки, а через несколько дней президент России на высочайшем интеллектуальном уровне, общаясь с представителями мировой политологической элиты, задает совершенно другую планку дискуссии. Это не могло не обратить на себя внимание — и стиль, и интеллектуальная форма двух президентов кардинальным образом разнятся, — подчеркнул он.

Ранее политолог Дмитрий Матюшенков заявил, что Путин во время выступления сформулировал складывающуюся альтернативную модель мироустройства. По его словам, российский лидер в своей речи позиционировал свою страну как активного участника многополярного мира.

Россия
Владимир Путин
Дональд Трамп
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отъезд в Британию, слова об Украине, ипотека: как живет Анатолий Котенев
Telegram, Pinterest и Twitch получили неутешительное решение суда
Воробьев рассказал о важности коммуникации с населением
Раскрыты подробности переформирования бригады «Эспаньола»
Аллегрова сделала Игорю Крутому признание, о котором молчала все годы
Ушла из жизни старейшина Художественного театра Нина Гуляева
«Очень рада»: победительница Игр стран СНГ о бое с соотечественницей
Последний тост НАТОвца: ВС РФ ударили по ресторану «Тбилисо», кого накрыли
Знаменитый шотландский пирог с мясом: идеален для обеда или ужина
АвтоВАЗ объяснил, почему не осматривает попавшую в ДТП из-за руля «Весту»
Российские таможенники пресекли ввоз контрабандных Cartier и Dior
Меркель возмутилась из-за речи Макрона на Дне германского единства
Четыре человека погибли в жесткой аварии во Владимирской области
«Самобытная и суверенная»: Путин назвал истинную силу России
Появились подробности о «поясе крепостей» Украины для сдерживания России
В Госдуме ответили, почему министр из Литвы проигнорировал вопрос о Крыме
Какие советские и дореволюционные открытки стоят дорого: гид коллекционера
Российский клуб подписал 75-летнего футболиста
Политолог указал на главные различия между выступлениями Путина и Трампа
Путин воздал должное героям, защищавшим Родину ценой жизни
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.