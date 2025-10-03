«Уральские авиалинии» анонсировали запуск нового направления

Прямое авиасообщение между Челябинском и Краснодаром будет запущено с 26 октября, сообщила пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейсы по новому маршруту будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия последовательно поднимает перед Соединенными Штатами вопрос о восстановлении прямого авиасообщения. По словам дипломата, американским партнерам переданы конкретные предложения, при этом работа была инициирована Москвой еще до принятия Вашингтоном решения о снятии ограничений с белорусского авиаперевозчика «Белавиа».

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил о необходимости принятия мер по поддержке воздушного транспорта и повышению доступности авиаперелетов внутри страны для граждан. Глава правительства также указал на важность строительства новых аэропортов и реконструкции наиболее изношенных взлетно-посадочных полос.