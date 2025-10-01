Рябков назвал вопрос, который РФ «настойчиво» предлагает решить США

Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, рассказал ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, американской стороне были предоставлены «некоторые конкретные соображения».

Мы ставим этот вопрос перед американцами настойчиво. Это один из тех сюжетов, который отрабатывается в межконсультационный период, — уточнил дипломат.

По словам Рябкова, работа была начата Москвой еще до того, как в Вашингтоне приняли решение по поводу «Белавиа». Белорусской авиакомпании разрешили прямые рейсы в США и сняли с нее санкции. В МИД РФ это восприняли как позитивный сигнал. Однако продвижения в вопросе возобновления прямого авиасообщения между Россией и США пока что нет, информировал Рябков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил готовность координироваться с США по украинскому кризису. На встрече с госсекретарем США Марко Рубио он акцентировал готовность России объединить усилия по устранению первопричин украинского конфликт.