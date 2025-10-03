Ветеран ЦСКА назвал слабое место «Спартака»

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что у «Спартака» безобразная защита. Он считает, что игроки оборонительной линии красно-белых умеют только держать соперников руками.

Нападение у «Спартака» более-менее, а вот оборона безобразная. Они вообще не соображают. Все, что умеют делать — задержать соперника руками. А как выйти не перехват, предугадать ситуацию — нет. А это самое главное в футболе, — заявил Пономарев.

Центральный матч 11-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» состоится 5 октября в 16:30. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Армейцы лидируют в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Спартак» занимает пятую строчку (18 баллов).

Ранее Пономарев заявил, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков «привел голову в порядок» вместе с отцом. Он отметил прогресс игрока после периода завышенной самооценки и назвал его перспективным для сильной российской команды.

До этого бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин положительно оценил карьеру полузащитника Дениса Глушакова, отметив его ведущую роль во всех командах, чемпионские достижения и опыт выступления за сборную. Он выразил надежду на продолжение карьеры Глушакова в футболе в качестве тренера или руководителя.