Ветеран ЦСКА заявил, что Глушенков привел голову в порядок

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков вместе с папой «привели голову в порядок». Он отметил, что этот футболист подходит для хорошей российской команды.

Кажется, он привел голову в порядок, вместе с папой. Я наблюдал за Максимом, когда он начинал. И потом, когда он уже возомнил о себе черти что. Так нельзя, нужно все время чувствовать себя неготовым и искать недостатки. А так, парень он интересный. Нормальный игрок для хорошей команды, но российской, — заявил Пономарев.

В матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 5:2. На счету Глушенкова четыре забитых мяча (22-я, 34-я, 77-я, 90+2-я минуты). Еще один гол забил Александр Соболев на 74-й минуте. После десяти сыгранных туров «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Ранее Пономарев заявил, что ЦСКА заслуженно победил в матче с калининградской «Балтикой». Он отметил, что армейцы должны были забивать намного раньше.