Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 13:21

Ветеран ЦСКА заявил, что Глушенков привел голову в порядок

Пономарев: Глушенков и его отец начали адекватно оценивать реальность

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков вместе с папой «привели голову в порядок». Он отметил, что этот футболист подходит для хорошей российской команды.

Кажется, он привел голову в порядок, вместе с папой. Я наблюдал за Максимом, когда он начинал. И потом, когда он уже возомнил о себе черти что. Так нельзя, нужно все время чувствовать себя неготовым и искать недостатки. А так, парень он интересный. Нормальный игрок для хорошей команды, но российской, — заявил Пономарев.

В матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 5:2. На счету Глушенкова четыре забитых мяча (22-я, 34-я, 77-я, 90+2-я минуты). Еще один гол забил Александр Соболев на 74-й минуте. После десяти сыгранных туров «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Ранее Пономарев заявил, что ЦСКА заслуженно победил в матче с калининградской «Балтикой». Он отметил, что армейцы должны были забивать намного раньше.

футбол
РПЛ
ФК Зенит
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.