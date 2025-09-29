Ветеран ЦСКА объяснил, почему удалось обыграть «Балтику» Пономарев: «Балтика» растерялась на чужом поле в матче с ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что команда заслуженно победила в матче с калининградской «Балтикой». Он отметил, что армейцы должны были забивать намного раньше.

Я так и ожидал, что получится забить один. Но должны были решать намного раньше! Еще вначале, когда [Милан] Гайич в штангу попал после великолепного прострела. «Балтика» немного подрастерялась: чужое поле, в конце уже настроились на ничью. Если бы удалось — был бы для них великолепный результат. Армейцы хорошо настроились и заслуженно победили, но забить можно было и раньше. По такой игре и со «Спартаком» должны будут справиться, — заявил Пономарев.

Ранее ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0.

На 83-й минуте вторую желтую карточку получил капитан «Балтики» защитник Кевин Андраде, он покинул поле. Победу армейцам принес гол Игоря Дивеева (90 + 5).

После десяти сыгранных туров ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. В следующей игре, которая состоится 5 октября, красно-синие сыграют против «Спартака».