Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 12:31

Ветеран ЦСКА объяснил, почему удалось обыграть «Балтику»

Пономарев: «Балтика» растерялась на чужом поле в матче с ЦСКА

Игорь Дивеев и Глеб Пополитов (ЦСКА) Игорь Дивеев и Глеб Пополитов (ЦСКА) Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что команда заслуженно победила в матче с калининградской «Балтикой». Он отметил, что армейцы должны были забивать намного раньше.

Я так и ожидал, что получится забить один. Но должны были решать намного раньше! Еще вначале, когда [Милан] Гайич в штангу попал после великолепного прострела. «Балтика» немного подрастерялась: чужое поле, в конце уже настроились на ничью. Если бы удалось — был бы для них великолепный результат. Армейцы хорошо настроились и заслуженно победили, но забить можно было и раньше. По такой игре и со «Спартаком» должны будут справиться, — заявил Пономарев.

Ранее ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0.

На 83-й минуте вторую желтую карточку получил капитан «Балтики» защитник Кевин Андраде, он покинул поле. Победу армейцам принес гол Игоря Дивеева (90 + 5).

После десяти сыгранных туров ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. В следующей игре, которая состоится 5 октября, красно-синие сыграют против «Спартака».

РПЛ
футбол
ЦСКА
Балтика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.