Легендарный тренер дал «Спартаку» ценный совет перед дерби с ЦСКА Семин посоветовал «Спартаку» сконцентрироваться на футболе перед матчем с ЦСКА

Бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «Чемпионатом» посоветовал «Спартаку» сконцентрироваться на футболе перед дерби с ЦСКА. Он отметил, что в команде тратят много эмоций на ненужные вещи, которые им кажутся несправедливыми.

«Спартаку» нужно направить свою эмоциональность на игру. Если направят ее и сконцентрируются на футболе — а не на судьях, соперниках или несправедливости, которую они видят, — тогда у них все получится. Не смогут? Тогда одна игра будет хорошей, другая — не очень. Нужна стабильность. У клуба много козырей, например огромное количество фанатов, которые поддерживают команду в любой ситуации, — заявил Семин.

Центральный матч 11-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» состоится 5 октября в 16:30. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Армейцы лидируют в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Спартак» занимает пятую строчку (18 баллов).

Ранее Семин в разговоре с NEWS.ru заявил, что полузащитник Денис Глушаков оставил хорошую историю о себе в качестве футболиста. Он отметил, что игрок был на ведущих ролях во всех командах, за которые выступал.