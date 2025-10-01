В «Ростове» рассказали, что придало команде эмоциональный заряд Тренер «Ростова» Альба: победа над «Спартаком» сильно помогла в плане эмоций

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Джонатан Альба в разговоре с «РБ Спорт» рассказал, что победа над московским «Спартаком» придала команде сильный эмоциональный заряд. Он отметил, что после этой игры у коллектива появились шансы пройти дальше в Кубке России.

Победа над «Спартаком» очень сильно помогла эмоционально. У нас сейчас три очка, теперь есть возможность выйти в Путь регионов. Нужно сыграть хорошо в оставшихся матчах, — заявил Альба.

Ранее футболисты «Ростова» обыграли «Спартак» со счетом 2:1 в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл-Арена». Первыми отличились футболисты москвичей: автором гола стал костариканец Манфред Угальде (6-я минута). На 54-й минуте счет сравнял Даниил Шанталий, а на 88-й победу ростовчанам принес Илья Вахания.

