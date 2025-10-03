«Когда-нибудь мы должны»: экс-генсек НАТО допустил диалог Запада с Россией Столтенберг: Западу когда-нибудь нужно будет возобновить диалог с Россией

Странам Запада нужно будет когда-нибудь возобновить диалог с Россией, заявил журналу Stern бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что РФ не исчезнет и останется соседом для стран Европы. Бывший генсек добавил, что Украине необходимо вести переговоры с Россией, чтобы завершить конфликт.

Конечно, когда-нибудь мы должны будем снова к нему (к диалогу с Россией. — NEWS.ru) вернуться, — сказал Столтенберг.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения республики с Россией будут восстанавливаться после завершения конфликта на Украине. По его словам, географическое соседство обязывает Хельсинки считаться с Москвой. Также глава государства подчеркнул, что у Финляндии с Россией была общая история и неизбежно будет будущее.

До этого директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми заявил, что республика сильнее всех в Евросоюзе пострадала от разрыва экономических связей с Россией. Он отметил, что Хельсинки во многом зависел от Москвы в области торговли.