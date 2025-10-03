Пострадавший при атаке дрона ВСУ жилой дом в Березниках взяли под охрану

Жилой дом на улице Большевистской в Березниках Пермского края, который пострадал от удара украинского беспилотника, оцепили, заявил в своем Telegram-канале глава города. По его словам, сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия.

Ночью устраняли последствия атаки БПЛА. Сейчас в городе работает оперативный штаб. Жилой двухквартирный дом на улице Большевистской оцеплен, выставлена охрана, — подчеркнул Казаченко.

Он уточнил, что сейчас специалисты ждут разрешения зайти в здание, чтобы оценить масштаб повреждений и размер ущерба. Всем нуждающимся было предоставлено маневренное жилье, решается вопрос о компенсационных выплатах, добавил мэр.

Ранее из-за атаки украинских беспилотников на пермском предприятии «Азот» группы «Уралхим» произошла кратковременная остановка технологического цикла. Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, сейчас завод работает штатно. Предприятие выпускает аммиачную селитру, используемую для удобрений и взрывчатки.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 3 октября уничтожили 20 украинских БПЛА в небе над российскими регионами. Атаке ВСУ подверглись Воронежская, Белгородская и Курская области, а также Крым и акватория Черного моря.