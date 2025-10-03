Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 10:21

Сколько варить яйца вкрутую после закипания?

Сколько варить яйца вкрутую после закипания? Сколько варить яйца вкрутую после закипания? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один из самых частых вопросов на кухне — сколько же варить яйца после того, как вода уже бурно кипит. Ответ зависит от желаемого результата и размера яиц. Для получения классического яйца вкрутую с полностью затвердевшими белком и желтком стандартные куриные яйца среднего размера необходимо варить 8–9 минут после закипания воды. Если яйца крупные, время стоит увеличить до 10 минут. Этот временной промежуток считается оптимальным для того, чтобы яйцо получилось вкусным и хорошо очищалось.

Секреты идеального результата

Однако просто отсчитать минуты недостаточно. Важна правильная подготовка. Чтобы скорлупа не треснула, яйца перед варкой следует достать из холодильника и дать им немного согреться при комнатной температуре. Закладывать их лучше в уже кипящую воду, аккуратно опуская ложкой. Это не только предотвратит растрескивание, но и поможет легко очистить их позже. После завершения варки немедленно переместите яйца в миску с ледяной водой. Резкий перепад температур остановит процесс приготовления и не даст неприятному серому налету появиться на поверхности желтка.

Идеальное яйцо вкрутую: сколько варить после закипания Идеальное яйцо вкрутую: сколько варить после закипания Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что влияет на время приготовления?

Ключевыми факторами, влияющими на время варки, являются размер яиц и их исходная температура. Мелкие яйца могут свариться за 7 минут, а очень крупные — за 11–12. Яйца, только что извлеченные из холодильника, потребуют на 1–2 минуты больше времени, чем те, что полежали при комнатной температуре. Также важно не передержать яйца в кипятке. Если варить их дольше 10–12 минут, белок станет «резиновым», а вокруг желтка образуется тот самый неаппетитный серо-зеленый ободок.

Идеальное яйцо вкрутую — это результат точного времени и правильной техники. Чтобы добиться безупречного результата с плотным белком и нежным, рассыпчатым желтком без серого оттенка, варите яйца среднего размера 8–9 минут после закипания, предварительно дав им согреться, и обязательно охлаждайте в ледяной воде сразу после приготовления. Этот простой алгоритм гарантирует вам вкусный и полезный продукт для салатов, бутербродов или самостоятельной закуски.

Читайте также
Цветная капуста с яйцом — жарим мгновенный ужин
Семья и жизнь
Цветная капуста с яйцом — жарим мгновенный ужин
Простой рецепт омлета с начинкой: готовим аппетитное блюдо за 10 минут
Общество
Простой рецепт омлета с начинкой: готовим аппетитное блюдо за 10 минут
Вкуснейшие творожно-яблочные коржики! Нежные, мягкие и рассыпчатые! Чудо-выпечка вкуснее шарлотки
Общество
Вкуснейшие творожно-яблочные коржики! Нежные, мягкие и рассыпчатые! Чудо-выпечка вкуснее шарлотки
Яблочные сконы на завтрак! Простейший рецепт и самые обычные продукты! Никакой возни — всего 10 минут для идеального завтрака
Общество
Яблочные сконы на завтрак! Простейший рецепт и самые обычные продукты! Никакой возни — всего 10 минут для идеального завтрака
Как сэкономить на парковке во Владивостоке: льготы для жителей и не только
Семья и жизнь
Как сэкономить на парковке во Владивостоке: льготы для жителей и не только
куриныеяйца
рецепты
советы
время
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный тренер считает, что «Спартак» способен на чудо в дерби с ЦСКА
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 3 октября
Двоюродный брат вице-президента США раскритиковал подход США к СВО
Орбан раскрыл, чем для ЕС обернется отправка солдат на Украину
В Европе отпустили «санкционный» танкер Boracay
«И поехали»: автолюбителей предупредили о важном нюансе перед зимой
Число привлеченных к ответственности наемников ВСУ перевалило за тысячу
В еще одном российском аэропорту ввели временные ограничения
В России определили победителя конкурса «Учитель года»
Устроившего кровавую поножовщину в центре Москвы задержали
Раскрыт план военного вторжения США в Венесуэлу
Додик назвал Путина архитектором многополярного мира
Российская армия укрепила позиции в Запорожской области
Литературовед рассказала, сколько стихов Есенина остаются неизвестными
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 октября: где сбои в России
Актрису-иноагента теперь будут разыскивать на международном уровне
Жители дома в Екатеринбурге остались без чистой воды из-за ремонта
«Она еще тепленькая»: некрофила-фрезеровщика поймали спустя 30 лет
Автоэксперт назвал неочевидный плюс раннего выезда на работу
«Одноклассники» запустят проект «Сохраним наш мир» ко Дню защиты животных
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.