Психотерапевт дала советы, как набраться сил в отпуске

В отпуске человеку необходимо переключиться с работы, заявила врач-психотерапевт Татьяна Потапова. По ее словам, которые приводит «Здоровье Mail», это поможет человеку не выгореть эмоционально.

Она подчеркнула, что для начала стоит подготовиться к отпуску и продумать его заранее. Лучше всего взять отпуск на две недели: первая обычно уходит на адаптацию, а по-настоящему расслабиться получается только во время второй. Лучше закончить все рабочие дела до отъезда. Психотерапевт посоветовала не использовать телефон для решения рабочих вопросов.

Ранее психолог Наталья Наумова заявила, что для того, чтобы вернуться на работу без стресса, стоит перестроить график за пять дней до выхода из отпуска. Специалист отметила, что особенно позаботиться об этом стоит тем, кто уже сталкивался с проблемами при возвращении к привычному расписанию.