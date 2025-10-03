Отец с бабушкой три года прятали дочь от матери

В Новосибирске и полиция нашла несовершеннолетнюю девочку из Липецка, которая находилась в федеральном розыске вместе с отцом и бабушкой, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону. Ребенка вместе с родственницей задержали на выходе из торгового центра.

Причиной розыска стало неисполнение отцом решения суда о передаче ребенка бывшей супруге. Мужчина намеренно скрывал дочь от матери и судебных приставов, — говорится в сообщении.

Местонахождение девочки и бабушки установили с помощью камер видеонаблюдения в торговом центре. Оперативная группа задержала их на выходе из ТРЦ. Девочку временно поместили в центр социальной помощи семье и детям, где с ней работает психолог.

Отец, который также скрывался от правосудия, был задержан отдельно. Он заявил, что намеренно не исполнял решение суда о передаче дочери, поскольку не согласен с ним. В настоящее время специалисты готовят мать и дочь к встрече — они не виделись более трех лет.

