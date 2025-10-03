Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 10:19

Додик попросил Путина помочь Республике Сербской

Президент Додик попросил Путина помочь в защите от бюрократов из Брюсселя

Милорад Додик Милорад Додик Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент Республики Сербской Милорад Додик попросил российского лидера Владимира Путина не оставлять республику на откуп европейским чиновникам. По его словам, которые приводит RT, бюрократы из Брюсселя не дают стране нормально жить.

Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил, чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить, — заявил он.

Ранее Додик заявил, что регион может объявить о своей независимости при усилении внешнего давления. Он также призвал чиновников ЕС «проявлять европейскую ответственность». Он призвал убрать высокого представителя Кристиана Шмидта, закрыть его аппарат и избавиться от его «незаконного наследия».

