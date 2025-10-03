«Огневой карман»: военэксперт заявил о незавидной судьбе ВСУ в Дроновке Марочко заявил, что ВС России формируют огневой карман для ВСУ в Дроновке

Российские подразделения обходят населенный пункт Дроновка в Донецкой Народной Республике с северо-западного и юго-восточного направлений, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, такие действия приводят к созданию огневого кармана для украинских формирований, расположенных в этом селе. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Наши передовые отряды и авангард обходят Дроновку как с северо-запада, так и с юго-востока. В целом наблюдается картина формирования огневого кармана, — отметил эксперт.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные, после того как было освобождено село Вербовое в Днепропетровской области, начали вести боевые действия в соседней Новогригоровке, находящейся в Запорожской области. Эксперт пояснил, что данное наступление привело к дестабилизации оборонительных позиций Вооруженных сил Украины на этом участке фронта.

Также он отмечал, что установление контроля над Вербовым вблизи Днепра создает условия для дальнейшего развития наступления как в Днепропетровской, так и в Запорожской областях. Марочко уточнил, что этот населенный пункт занимает выгодное положение непосредственно на границе двух регионов.