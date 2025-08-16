Профайлер раскрыл, в чем Путин превзошел Трампа на встрече на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Президент России Владимир Путин чувствовал себя увереннее американского коллеги Дональда Трампа, заявил NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его словам, Трампу нужна была дополнительная поддержка.

Все признаки указывают на взаимную заинтересованность в общении. И даже привычная манипуляция Трампа в виде перетягивания пожатых рук почти сразу обесценилась и затухла благодаря взаимной эмоциональной вовлеченности. Не случилось «состязания». Взаимное уважение отодвинуло ненужную мишуру на второй план, — добавил Давыдов.

Эксперт считает, что Путин не был «зажат» в момент встречи с Трампом. Собеседник отметил, что жестикуляция Путина была свободнее трамповской.

Очень показательны кадры, когда машина, в которой оба лидера стран сидят вместе, трогается с места: Путин не зажат, свободная жестикуляция, амплитудные эмоции — направлены на президента США. Трампу же нужны уверенность и дополнительная опора — мы видим адаптацию — одна рука держится за ручку над дверью, вторая то ли упирается в сиденье, то ли в собственное колено, — подытожил Давыдов.

