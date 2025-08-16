Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 01:44

Профайлер раскрыл, в чем Путин превзошел Трампа на встрече на Аляске

Профайлер Давыдов: Путин чувствовал себя увереннее Трампа на встрече на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин чувствовал себя увереннее американского коллеги Дональда Трампа, заявил NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его словам, Трампу нужна была дополнительная поддержка.

Все признаки указывают на взаимную заинтересованность в общении. И даже привычная манипуляция Трампа в виде перетягивания пожатых рук почти сразу обесценилась и затухла благодаря взаимной эмоциональной вовлеченности. Не случилось «состязания». Взаимное уважение отодвинуло ненужную мишуру на второй план, — добавил Давыдов.

Эксперт считает, что Путин не был «зажат» в момент встречи с Трампом. Собеседник отметил, что жестикуляция Путина была свободнее трамповской.

Очень показательны кадры, когда машина, в которой оба лидера стран сидят вместе, трогается с места: Путин не зажат, свободная жестикуляция, амплитудные эмоции — направлены на президента США. Трампу же нужны уверенность и дополнительная опора — мы видим адаптацию — одна рука держится за ручку над дверью, вторая то ли упирается в сиденье, то ли в собственное колено, — подытожил Давыдов.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Владимир Жириновский предсказал встречу Путина и Трампа на Аляске для решения «русского вопроса» и нормализации отношений с Москвой и Пекином. В нем он предположил, что итогом саммита может стать переход Новороссии под российский флаг.

