16 августа 2025 в 10:10

Гладков сделал важное заявление по обстановке в Белгородской области

Гладков заявил, что ситуация в Белгородской области постоянно меняется

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru

Ситуация в Белгородской области, особенно в приграничных районах, меняется почти каждый день, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он подчеркнул, что эти изменения не всегда идут в лучшую сторону.

По словам Гладкова, в Белгороде участились атаки беспилотников. В связи с этим в городе усилили работу скорой помощи, добавив четыре медицинские бригады.

Ранее глава Белгородской области рассказал, что в результате атак беспилотников ВСУ на Белгород повреждены производственный цех и социальный объект. По его словам, из-за обломков БПЛА повреждения также получили фасад, кровля жилого дома и четыре автомобиля.

Кроме того, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что украинские беспилотники 14 августа совершили налет на Лиманский район. Он отметил, что целью был морской порт в селе Оля. Губернатор подчеркнул, что атака оказалась безуспешной — все дроны были либо подавлены, либо уничтожены.

Вячеслав Гладков
ВСУ
БПЛА
Белгородская область
