12 сентября 2025 в 11:44

Подполковник из сдавшегося подразделения стал командиром бригады ВСУ

Подполковник из сдавшегося в Мариуполе подразделения возглавит 115-ю бригаду ВСУ

Подполковник Сейдамет Османов назначен командиром 115-й бригады ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах. Ранее он служил в 36-й бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины, которая сложила оружие в Мариуполе в 2022 году.

Подполковник Османов — выходец из 36-й бригады морской пехоты Украины. В 2022 году она сдалась в плен в Мариуполе и с того момента, в принципе, перестала существовать, — отметил источник агентства.

Предыдущего командира бригады Дениса Билыка сняли с должности. Под его руководством подразделение понесло поражение в боях за Зеленый Гай и Боровскую Андреевку.

Ранее стало известно, что в телефонах сдавшихся в плен украинских военнослужащих обнаружены видео, на которых запечатлены обстрелы автомобилей с гражданскими. На записях видно, как военные открывают огонь по машинам с белыми лентами, в салонах которых находятся мирные люди разных возрастов с личными вещами. Предположительно, ВСУ совершили преступления на Южно-Донецком направлении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.

