Один из новых домов в Мариуполе, квартиры которого предоставляют жителям, оставшимся без жилья в результате атак со стороны ВСУ

В Мариуполе решат жилищный вопрос с нуждающимися Кольцов пообещал сформировать фонд квартир для нуждающихся в Мариуполе

В Мариуполе до конца 2025 года сформируют фонд квартир для передачи нуждающимся, которые потеряли дом из-за боев, заявил глава муниципалитета Антон Кольцов во время прямой линии, запись выступления опубликована в его Telegram-канале. В городе ждут выхода федерального закона, который упростит переход бесхозных квартир в муниципальную собственность.

Мы действуем точно, выверенно, но стараемся действовать быстро. Мы до конца года сформируем массив квартир, которые подлежат распределению, — отметил Кольцов.

По словам главы муниципалитета, в 2026 году местные власти начнут ремонт квартир и будут параллельно закреплять их за нуждающимися. 4 февраля президент России Владимир Путин поручил предоставить жилье жителям Мариуполя, которые остались без крова над головой.

Ранее директор департамента координации социально-экономического развития регионов Минстроя РФ Магомед Цечоев заявил, что работа в воссоединенных с Россией регионах является приоритетной для ведомства. По его словам, в развитии созданной на территории свободной экономической зоны могут принять участие не только российские, но и зарубежные компании.