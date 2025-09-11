Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 09:42

Белгородские торговые центры не работают второй день подряд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Работа крупных торговых центров Белгорода и Белгородского района области вновь была приостановлена, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Такое решение принимается уже второй день подряд. Кроме того, местные школы перешли на дистанционный формат работы.

Сегодня, к сожалению, не сможем разрешить работу крупных торговых центров. Как и вчера, школы у нас работают в дистанционном формате. Если есть возможность, дети максимально должны оставаться дома, как те, которые ходят в детские сады, так и те, которые ходят в школы, — сказал Гладков.

Накануне, 10 сентября, в Белгородской области приостановили работу крупные торговые центры. Как уточнял Гладков, такое решение было принято на фоне атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Вместе с этим учебные заведения Белгорода и Белгородского района перешли на удаленный формат работы.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали здание правительства Белгородской области. По словам Гладкова, противник задействовал беспилотные летательные аппараты. В результате атаки были повреждены фасад здания и остекление.

Белгородская область
Белгород
Вячеслав Гладков
торговые центры
школы
ограничения
