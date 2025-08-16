В Совфеде назвали условие встречи Зеленского с Путиным и Трампом Джабаров: Зеленский должен согласиться на мир с учетом ситуации в зоне СВО

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе встречи в Анкоридже пришли к пониманию, что к переговорам по Украине необходимо подключить ее лидера Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, Зеленский должен трезво оценивать ситуацию в зоне СВО.

Есть прямой контакт между Путиным и Трампом, есть понимание, что нужно подключить Зеленского, но при условии, что он готов идти на мирное соглашение с Россией, но не на то, что он хочет: возврат территорий, возвращение к границам 1991 года, выплата репарации и прочее. А в том плане, чтобы они трезво оценили ситуацию на ЛБС, поняли, что мы даже обсуждать не будем, например наши новые территории, — добавил Джабаров.

Ранее глава партии КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что встреча между Путиным и Трампом полностью опровергла мнение о том, что Россия находится в изоляции. По его словам, этот саммит сыграл ключевую роль, открыв путь для нескольких значимых достижений.

Кроме того, президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев считает, что переговоры на Аляске стали важным шагом к перезагрузке двусторонних отношений и придали им новое направление. Он отметил, что перед началом встречи у обоих лидеров были две общие цели.