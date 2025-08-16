Повисшая на отбойнике фура под Челябинском попала на видео

На трассе Москва — Челябинск между городами Усть-Катав и Юрюзань произошла авария, при которой фура повисла на отбойнике, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области. Обошлось без пострадавших. Из-за ДТП движение было перекрыто, после эвакуации фур оно было восстановлено.

На 1622-м км автодороги М-5 «Урал» (Москва — Челябинск) произошло ДТП, в районе Усть-Катава, без пострадавших. Оказание помощи водителю, принимаются меры по эвакуации транспортного средства, — сказано в сообщении.

Ранее на федеральной трассе в Улетовском округе Забайкалья произошло ДТП с участием четырех грузовиков — КамАЗ, Shacman, Volvo и Lifan — и легкового автомобиля Honda Fit. В аварии пострадала водитель легковушки, ее госпитализировали.

До этого на трассе Белово — Новый Городок в Кемеровской области Honda Accord врезалась в припаркованный на обочине КамАЗ. Погибли пять человек, находившиеся в легковом автомобиле, еще одна пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД.