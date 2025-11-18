Продюсер назвал причину ухода Волочковой с шоу «Звезды под капельницей» Продюсер Дворцов: Волочкова ушла с шоу «Звезды под капельницей» из-за гонорара

Настоящая причина ухода Анастасии Волочковой с реалити-шоу «Звезды под капельницей» заключается в том, что ее не устроил гонорар, предположил в разговоре с NEWS.ru продюсер Сергей Дворцов. Он также высказал мнение, что Волочкова не захотела, чтобы ее посчитали зависимой от алкоголя.

Ушла по одной причине: чтобы не думали, что она по истине является зависимой дамой. Ну и зная Анастасию, могу предположить, что ее, возможно, не устроил гонорар, — сказал Дворцов.

Сама Волочкова заявила, что покинула проект из-за конфликта с блогером Габаром, который забрал у нее букет белых роз, подаренный телеканалом. Также артистка раскрыла подход создателей к шоу, заявив, что участникам давали неожиданные рекомендации перед началом съемок. Например, напиться перед рехабом. Балерина этим советам не последовала из-за напряженного рабочего графика и запланированных выступлений.

Волочкова добавила, что практически не участвовала в испытаниях, так как все свое время посвящает творчеству, но следила за другими участниками и восхищалась их стойкостью.

Ранее нарколог-психиатр Василий Шуров рассказал, что участникам реалити-шоу «Звезды под капельницей» на канале «Пятница!» неоднократно во время проекта делали внутривенные вливания. По его словам, препараты им подбирали индивидуально после тщательного медицинского обследования.