16 августа 2025 в 13:57

ВСУ нанесли новые удары по Белгороду

Гладков: два человека пострадали в Белгороде при новой атаке ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Белгород снова атаковали беспилотники ВСУ, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, обоих мужчин с ранениями доставили в больницу.

Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего на проезжей части беспилотника. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу. <...> Второй мужчина получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе МКД. Раненого в тяжелом состоянии доставляют в больницу, — написал Гладков.

Он отметил, что на месте первого удара также были повреждены четыре автомобиля. Еще два беспилотника нанесли ущерб частному и многоквартирному дому. Пятый БПЛА взорвался у припаркованной «Газели», выбив стекла и повредив кузов.

Помимо этого, в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены фасады четырех МКД и социального объекта. Два автомобиля получили повреждения. Кроме того, повреждено здание на территории спортивного объекта, — добавил глава региона.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что украинские беспилотники 14 августа совершили налет на Лиманский район. Он отметил, что целью был морской порт в селе Оля. Губернатор подчеркнул, что атака оказалась безуспешной: все дроны были либо подавлены, либо уничтожены.

Россия
Белгородская область
атаки ВСУ
пострадавшие
повреждения
