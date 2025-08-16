Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 11:56

Появилось видео с вылетевшим в реку автомобилем каршеринга в Москве

В Сети появилось видео с места ДТП на Госпитальной улице в Москве, где автомобиль каршеринга вылетел в реку Яузу после столкновения с иномаркой. Кадры публикует Telegram-канал «112». По его данным, в утонувшей машине находились пять человек, трое из которых — дети. Пострадавших извлекли из воды, их осматривают медики.

На кадрах видны пробитые ограждения, как на верхней части переправы, так и на нижней. Сам автомобиль практически полностью ушел под воду. На месте работают представители экстренных служб.

Ранее сообщалось, что медики осматривали трех из пяти пострадавших. На место происшествия прибыли спасатели и полицейские. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Омской области произошла авария с участием футбольной команды из Тюмени. В больницу доставили двоих — 19-летнего спортсмена и одного из водителей. Футболисты команды «Тюмень-2» должны были сыграть с соперниками из омского клуба «Иртыш-2».

Ранее машина Honda Accord столкнулась с КамАЗом на трасе Белово — Новый городок в Кемеровской области. В результате ДТП погибли пять человек, находившиеся в легковом автомобиле.

