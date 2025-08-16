Макрон ответил, какой шаг предпримет Европа после саммита Путина и Трампа Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих» после саммита Путина и Трампа

Участники встречи «коалиции желающих» оказывать помощь Украине проведут встречу уже в ближайшее время, написал на своей странице в социальной сети X президент Франции Эммануэль Макрон. Он прокомментировал итоги саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшего на Аляске. Макрон подчеркнул, что достижение прочного мира невозможно без гарантий безопасности.

Мы намерены работать с ними и со всеми партнерами по «коалиции желающих», с которыми мы вскоре снова встретимся, над достижением конкретного прогресса, — сказал французский лидер.

Он также пообещал и дальше тесно взаимодействовать с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Макрона, Франция будет бороться за соблюдение европейских интересов.

Ранее газета The Daily Telegraph узнала, что Великобритания планирует направить первых военнослужащих на Украину уже в первую неделю после гипотетического прекращения огня. По данным источников, сотни инструкторов и инженеров готовы прибыть для усиления ВСУ.