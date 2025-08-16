Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 14:47

Макрон ответил, какой шаг предпримет Европа после саммита Путина и Трампа

Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих» после саммита Путина и Трампа

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Felix Zahn/Photothek Media Lab/Global Look Press

Участники встречи «коалиции желающих» оказывать помощь Украине проведут встречу уже в ближайшее время, написал на своей странице в социальной сети X президент Франции Эммануэль Макрон. Он прокомментировал итоги саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшего на Аляске. Макрон подчеркнул, что достижение прочного мира невозможно без гарантий безопасности.

Мы намерены работать с ними и со всеми партнерами по «коалиции желающих», с которыми мы вскоре снова встретимся, над достижением конкретного прогресса, — сказал французский лидер.

Он также пообещал и дальше тесно взаимодействовать с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Макрона, Франция будет бороться за соблюдение европейских интересов.

Ранее газета The Daily Telegraph узнала, что Великобритания планирует направить первых военнослужащих на Украину уже в первую неделю после гипотетического прекращения огня. По данным источников, сотни инструкторов и инженеров готовы прибыть для усиления ВСУ.

Франция
Эммануэль Макрон
Европа
Украина
переговоры
саммиты
Аляска
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У людей нашли «кнопку перезагрузки» воспоминаний
Жители одного региона России получили ранения из-за авианалета БПЛА ВСУ
Стало известно, как живут экс-сотрудники самой загадочной компании в США
Удар по соцобъекту, гибель женщины в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 16 августа
В Москве мигранты подрались с полицией после перестрелки и попали на видео
Стало известно, на что Зеленский снова пытался уговорить Трампа
В МО Белоруссии подсчитали количество нарушений воздушных границ страны
В Госдуме дали совет назвавшему Трампа тряпкой Шварценеггеру
Скончался участник рок-группы Стивена Кинга и создателя «Симпсонов»
Повисшая на отбойнике фура под Челябинском попала на видео
«Не хуже автомобиля Джеймса Бонда»: раскрыто, чем оснащен лимузин Трампа
Обвиняемый в мошенничестве замглавы Белгородчины не выйдет из СИЗО
Макрон ответил, какой шаг предпримет Европа после саммита Путина и Трампа
Российские войска сжимают кольцо вокруг крупнейших городов Донбасса
Одна нейросеть перестала работать в России
Стало известно о приказе Киева, который ВСУ должны выполнить любой ценой
Названо условие Евросоюза для ослабления санкций против России
Раскрыта тема, которую Трамп обсуждал с европейскими лидерами
«Зенит» расстался с баскетболистом, который принес клубу несколько побед
«Будут ругать»: Зеленского призвали настроиться на сложную беседу с Трампом
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.